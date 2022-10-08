اذاعة وتلفزيون
العروسي وجمال الخيل
عبرت الفنانة الشعبية نادية العروسي عن عشقها الكبير لركوب الخيل، إذ نشرت مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “إنستغرام” بدت فيه مستمتعة بذلك. وعلى جنبات أحد شواطئ الصويرة كانت العروسي تتجول على ظهر الفرس، كما علقت على ذلك قائلة “ويبقى جمال الخيل لا يضاهيه جمال”. يذكر أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا