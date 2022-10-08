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اذاعة وتلفزيون

العروسي وجمال الخيل

منذ 52 ثانية
عبرت الفنانة الشعبية نادية العروسي عن عشقها الكبير لركوب الخيل، إذ نشرت مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “إنستغرام” بدت فيه مستمتعة بذلك. وعلى جنبات أحد شواطئ الصويرة كانت العروسي تتجول على ظهر الفرس، كما علقت على ذلك قائلة “ويبقى جمال الخيل لا يضاهيه جمال”. يذكر أنأكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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