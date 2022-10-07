أســــــرة
رقــــــــم: 4 خطوات للعلاج
لا يختلف علاج الاكتئاب المبتسم عن الاكتئاب الاعتيادي، وتتنوع طرق العلاج طبقا لدرجة وحدة الأعراض التي يعانيها المريض. وغالبا ما توصف للمريض بعض العلاجات المضادة للاكتئاب، والتي يبدأ تأثيراتها بعد عدة أسابيع من استعمالها. ومن الممكن أن يلجأ المصاب بالاكتئاب المبتسم، إلى التحدث مع معالج نفسي، للمساعدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا