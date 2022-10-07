حوادث
اعتقال عميد شرطة بفاس
هتك عرض قاصر زارته في مكتبه لمعرفة مآل شكاية وضع مسؤول أمني يرأس دائرة أمنية بفاس رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله زوال أول أمس (الأربعاء)، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية استغلال نفوذ والتغرير بفتاة قاصر وهتك عرض بدون عنف، بناءأكمل القراءة »
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