حوادث
السطو على قارب بميناء الحسيمة
استهدف مجهولان قاربا للصيد التقليدي بميناء الحسيمة بالسرقة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي. وكشف مصدر مطلع، أن القارب المسروق المسمى «بوفود» والمسجل بالحسيمة، يرجح أن يكون استعمل من قبل المعنيين بالأمر في عملية للهجرة السرية، انطلاقا من الميناء ذاته. وأضاف المصدر ذاته، أن المجهولين ركباأكمل القراءة »
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