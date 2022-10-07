مجتمع
فائض مجلس جهة الشرق تجاوز 50 مليارا
صادق مجلس جهة الشرق بوجدة على ميزانيته برسم السنة المالية 2023، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، كما صادق على اتفاقيات شراكة ترمي إلى تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات اجتماعية واقتصادية. وجاءت مصادقة أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية 2023، الذي يتوقع تسجيل مداخيل بنحو 767,3 مليونأكمل القراءة »
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