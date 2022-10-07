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مجتمع

مطرح عشوائي بمدخل الناظور

منذ 16 ثانية
في مشهد غريب ومألوف، تستقبل الناظور بمدخلها قرب السد الأمني، زوارها، بأدخنة تصعد من الباحة المجاورة لمقر شركة النظافة والمعهد المتخصص لتكنولوجيا العلوم التطبيقية، فيما يشبه مطرحا دائما لحرق الأزبال. ووصف مهتمون الوضع بكارثة بيئية وصحية حقيقية، تسببت في معاناة السكان ورجال الأمن المرابطين بالسد القضائي بشكلأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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