مجتمع
قافلة لطب العيون بالجديدة
أشرفت مديرة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، نهاية الأسبوع الماضي، على إعطاء الانطلاقة لقافلة طبية لطب العيون. وتدخل هذه القافلة ،حسب تصريح المديرة الإقليمية، الدكتورة نور الهدى الثامر، في إطار تقليص مدة مواعيد العمليات الجراحية المبرمجة، وتقريب الخدمات من المرتفقين المحتاجين، سيما القاطنين خارج المدار الحضري لمدينةأكمل القراءة »
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