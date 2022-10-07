حوادث
صلح فاشل يورط سعوديا في النصب بالملايير
لم يفلح مخطط صلح قضائي في طي ملف نصب بمئات الملايير وقعت ضحيته مجموعة استثمارية سعودية، في شرك أحد موظفيها في نهب مبالغ خيالية من استثمارات سعودية بالمغرب. وعلمت «الصباح» أن جلسة صلح بطلب من الموظف السعودي المتهم بالنصب وخيانة الأمانة، والسطو على مشاريع مشغليه السعوديين باءتأكمل القراءة »
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