fbpx
منبر

بـلانـات

منذ دقيقتين
سينما‭ ‬ سيكون‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلمSmile‭ ‬،‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬عرضه‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬فيلم‭ ‬Smile‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬غوغل‭ ‬بعدما‭ ‬تداول‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مشاهده‭ ‬التي‭ ‬تحبس‭ ‬أنفاس‭ ‬المشاهدين،‭ ‬حول‭ ‬شيطان‭ ‬خفي‭ ‬يهاجم‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى