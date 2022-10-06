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سينما سيكون أمام الجمهور فرصة سانحة لمشاهدة فيلمSmile ، بالقاعات السينمائية، إذ سيتم عرضه بسينما ميغاراما بالبيضاء، خلال أيام أكتوبر الجاري. وتدور أحداث فيلم Smile الذي تصدر محرك البحث غوغل بعدما تداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهده التي تحبس أنفاس المشاهدين، حول شيطان خفي يهاجمأكمل القراءة »
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