الرياضة
طعن يبعثر بطولة السلة
أندية خيرت الجامعة بين مراجعة النظام أو الانسحاب طعنت أندية درعة تافيلالت بالقسم الوطني الأول التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، في طريقة تقسيم مجموعات البطولة، وأعلنت رفضها لها بشكل قاطع. وأعلنت الأندية في رسالة بعثتها إلى الجامعة، أن تقسيم المجموعات مجحف في حقها، ولا يستند فيأكمل القراءة »
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