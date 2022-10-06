أســــــرة
فقدان المولود… التجربة الصعبة
علوي أمراني قال إنه كلما كانت فترة الحمل طويلة تأثرت المرأة أكثر وصف مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي، في حديثه ل”الصباح”، فقدان المرأة لمولودها سواء خلال فترة الحمل أو بعد مدة من الإنجاب بالتجربة الصعبة. «إنها تجربة قاسية، وأكيد يكون لهاأكمل القراءة »
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