اذاعة وتلفزيون
“مجنونة بيك” على “شاهد vip “
أعلنت منصة “شاهد vip ” عن عرض مسلسل “مجنونة بيك”، الذي يُصنف ضمن المسلسلات الموسيقية والاستعراضية. ويشارك في بطولة مسلسل “مجنونة بيك” عدد من الفنانين، منهم مريم الخشت وأمير المصري وآدم الشرقاوي وإنجي كيوان وفرح (فيدرا) وهبة الدسوقي، وهو من تأليف عمرو مدحت ومن ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد.أكمل القراءة »
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