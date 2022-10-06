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مرهون… سفير الكفاءات المغربية بالإمارات
حصد جوائز وطنية وعالمية في الابتكار ويدير المهارات والمواهب وبرامج «الروبوتيك» لم يولد الشاب عبد الله مرهون بملعقة ذهبية بفمه، ولم يكن طريق نجاحه مفروشا بالورود. لكن طموحه ذوب صعابا اعترضت حياته منذ ولد وشب في قرية انجيل في بولمان، حيث كابد ليتسلق سلم العلم إلىأكمل القراءة »
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