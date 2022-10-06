fbpx
منبر

مرهون‭… ‬سفير‭ ‬الكفاءات‭ ‬المغربية‭ ‬بالإمارات

منذ 19 ثانية
الشاب عبد الله مرهون خلال فوزه بإحدى الجوائز (خاص)
حصد‭ ‬جوائز‭ ‬وطنية‭ ‬وعالمية‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬ويدير‭ ‬المهارات‭ ‬والمواهب‭ ‬وبرامج‭ ‬‮«‬الروبوتيك‮»‬‭ ‬ لم‭ ‬يولد‭ ‬الشاب‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬مرهون‭ ‬بملعقة‭ ‬ذهبية‭ ‬بفمه،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬طريق‭ ‬نجاحه‭ ‬مفروشا‭ ‬بالورود‭. ‬لكن‭ ‬طموحه‭ ‬ذوب‭ ‬صعابا‭ ‬اعترضت‭ ‬حياته‭ ‬منذ‭ ‬ولد‭ ‬وشب‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬انجيل‭ ‬في‭ ‬بولمان،‭ ‬حيث‭ ‬كابد‭ ‬ليتسلق‭ ‬سلم‭ ‬العلم‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى