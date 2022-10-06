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حوادث

قوارب لتهريب المهيجات الجنسية

منذ 6 دقائق
مستودعات بالأقاليم الجنوبية تتكلف بتخزينها ووسطاء يشرفون على توزيعها كشف مصدر مطلع أن قوارب غير قانونية في الأقاليم الجنوبية تخصصت، في الآونة الأخيرة، في تهريب جميع أنواع اﻷقراص المهيجة جنسيا والمهلوسة، وحبوب تكبير المؤخرة، موضحا أن الأمر يتعلق بعقاقير مزيفة مصدرها دول بجنوب الصحراء. وأوضح المصدر نفسهأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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