حوادث
إيقاف ستيني تزوج قاصرا بالفاتحة
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز قرية أركمان بإقليم الناظور، أوقفت، أخيرا، شخصا في عقده السادس، تزوج فتاة قاصرا تبلغ 16 عاما، عن طريق الفاتحة ودون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة سيما الفصول المتعلقة بالتعدد. وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوف المتحدرأكمل القراءة »
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