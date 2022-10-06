ملف الصباح
نسـاء قوامـات علـى الرجـال
يتحملن أعباء الزوج والأبناء ويوفرن حاجيات البيت حفاظا على الأسرة الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا …، هذا هو الأصل الذي تعلمته أجيال، وعملت به حتى وقت قريب، إذ كان الرجل يضحي من أجل إعالة أسرته، بل ويعتبر خروج المرأة للعمل “عيب وحشومة”، بل سبة أحيانا فيأكمل القراءة »
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