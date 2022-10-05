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وطنية

فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬تنسحب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الرباط

منذ 30 ثانية
انسحب‭ ‬مستشارو‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬أكتوبر‭ ‬لمجلس‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط،‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬أسماء‭ ‬أغلالو،‭ ‬عمدة‭ ‬الرباط،‭ ‬منحهم‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬الجديدة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬ ‭ ‬واعتبر‭ ‬عمر‭ ‬الحياني،‭ ‬من‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬أن‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬طال‭أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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