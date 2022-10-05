وطنية
فدرالية اليسار تنسحب من دورة الرباط
انسحب مستشارو فدرالية اليسار من دورة أكتوبر لمجلس العاصمة الرباط، أمس (الثلاثاء)، احتجاجا على رفض أسماء أغلالو، عمدة الرباط، منحهم حق الاطلاع على المواضيع الجديدة المدرجة في جدول الأعمال. واعتبر عمر الحياني، من فدرالية اليسار أن المنتخبين في المجلس لهم حق الاطلاع على التعديل الذي طالأكمل القراءة »
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