الرياضة
الأندية الأوربية تربك منتخب الشباب
وهبي استدعى لائحة موسعة خوفا من رفض فرق تسريح لاعبيها اضطر محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إلى تقديم لائحة أولية تضم 32 لاعبا، تحسبا لعدم موافقة بعض الأندية الأوربية، على تسريح لاعبيها للمشاركة في تصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا،أكمل القراءة »
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