الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي أشاد الجزائري الحسين بن عيادة، مدافع الوداد الرياضي لكرة القدم، بالجماهير الودادية بعد حضورها الكبير في مباراة نهضة بركان. وقال بن عيادة في تصريح صحافي “لم أر مثل هاته الجماهير، سواء بالجزائر، أو تونس. إنه لشرف كبير أن تلعب أمامها”. الفتح الرياضي برمج جمال سلامي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا