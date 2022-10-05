الرياضة
طاش طاش: باكيتا وراء انتقالي إلى الحسنية
لاعب أكادير قال إن التدرب تحت قيادته فرصة للتعلم قال جلال طاش طاش، لاعب حسنية أكادير لكرة القدم، إن مشروع الفريق والمدرب باكيتا، حفزه على اختيار عرض الحسنية، من بين العروض التي تلقاها. وأضاف طاش طاش، في حوار مع «الصباح»، أن الأجواء داخل الفريق يتمناها أي لاعب،أكمل القراءة »
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