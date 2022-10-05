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الصباح الفني

قالوا

منذ 16 ثانية
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الأخطاء‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬السياسة،‭ ‬والخطايا‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬الحياة،‭ ‬والحكيم‭ ‬من‭ ‬يجعل‭ ‬منها‭ ‬فرصة‭ ‬للنمو‭ ‬والتعلم‭ ‬واستخلاص‭ ‬الدروس‭”.‬ العروسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ابتسام‭ ‬العروسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لست‭ ‬مثالية،‭ ‬لكنني‭ ‬دائما‭ ‬هي‭ ‬أنا‭”.‬ الحمدوشي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬أنس‭ ‬الحمدوشي‭ أكمل القراءة »

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