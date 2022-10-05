الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “الأخطاء من صميم السياسة، والخطايا من صميم الحياة، والحكيم من يجعل منها فرصة للنمو والتعلم واستخلاص الدروس”. العروسي كتبت الممثلة ابتسام العروسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لست مثالية، لكنني دائما هي أنا”. الحمدوشي كتب الممثل أنس الحمدوشي أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا