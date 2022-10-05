الرياضة
خرجة أقنع دياز باللعب للأسود
الجامعة تحاول تأهيله للمشاركة في مونديال قطر تجري إدارة الجامعة اتصالات مع إبراهيم دياز، نجم أسي ميلان، المغربي الأصل والحامل للجنسية الإسبانية، لتأهيله للعب مع المنتخب الوطني في المونديال. وحسب معلومات “الصباح” فإن الحسين خرجة، وكيل أعمال اللاعبين، نجح في إقناع دياز بتغيير جنسيته الرياضية، إذ وافقأكمل القراءة »
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