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الرياضة

خرجة أقنع دياز باللعب للأسود

منذ 18 دقيقة
MILAN, ITALY - JANUARY 17: Brahim Diaz of AC Milan gestures during the Serie A match between AC Milan and Spezia Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on January 17, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
الجامعة تحاول تأهيله للمشاركة في مونديال قطر تجري إدارة الجامعة اتصالات مع إبراهيم دياز، نجم أسي ميلان، المغربي الأصل والحامل للجنسية الإسبانية، لتأهيله للعب مع المنتخب الوطني في المونديال. وحسب معلومات “الصباح” فإن الحسين خرجة، وكيل أعمال اللاعبين، نجح في إقناع دياز بتغيير جنسيته الرياضية، إذ وافقأكمل القراءة »

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منذ 18 دقيقة


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