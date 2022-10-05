وطنية
”البورن أوت” يهدد حياة أطباء
طبيبة تؤذي نفسها بسبب الضغط المهني الحاد أياما بعد انتحار طبيب بالبيضاء تعالــت أصـوات الأطبــاء المقيمين والداخليين والطلبة الأطباء، بسبب ما يعيشونه من ضغط حاد وسوء معاملة، وضــــرورة انضباطهم إلــى مناوبات وصفت بأنها “لا إنسانية”، الأمر الذي أصبح يهدد حياة هــذه الفئــة بمختلف مستشفيات المملكة، خاصة بعدماأكمل القراءة »
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