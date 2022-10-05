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وطنية

‭”‬البورن‭ ‬أوت‭” ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬أطباء

منذ 37 ثانية
أطباء‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سابقة‭       (‬أرشيف‭)‬
طبيبة‭ ‬تؤذي‭ ‬نفسها‭ ‬بسبب‭ ‬الضغط‭ ‬المهني‭ ‬الحاد‭ ‬أياما‭ ‬بعد‭ ‬انتحار‭ ‬طبيب‭ ‬بالبيضاء تعالــت‭ ‬أصـوات‭ ‬الأطبــاء‭ ‬المقيمين‭ ‬والداخليين‭ ‬والطلبة‭ ‬الأطباء،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يعيشونه‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬حاد‭ ‬وسوء‭ ‬معاملة،‭ ‬وضــــرورة‭ ‬انضباطهم‭ ‬إلــى‭ ‬مناوبات‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ “‬لا‭ ‬إنسانية‭”‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬هــذه‭ ‬الفئــة‭ ‬بمختلف‭ ‬مستشفيات‭ ‬المملكة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭أكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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