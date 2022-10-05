الرياضة
هل تتحول بطاقة “هيا” إلى وسيلة ابتزاز؟
مخاوف من المتاجرة بها ومقيمون بقطر يستغلون امتيازاتها لتحقيق أرباح مادية علمت “الصباح” أن بعض الجماهير التي ترغب في السفر إلى قطر، لمتابعة مباريات المنتخب الوطني، متخوفة من عمليات ابتزاز، بخصوص بطاقات “هيا” الضرورية لولوج الملاعب. وحسب معلومات “الصباح” فإن مقيمين بقطر، والذين يتوفرون على حق إضافةأكمل القراءة »
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