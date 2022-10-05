الرياضة
تغييرات بالرجاء في النيجر
يسافر في رحلة مباشرة والكبير يعيد النظر في اختياراته يسافر الرجاء الرياضي إلى النيجر، غدا (الخميس)، لمواجهة نيجيليك المحلي، السبت المقبل، لحساب ذهاب دور ما قبل مجموعات عصبة أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يغير المدرب منذر الكبير، تشكيلته الأساسية، بعد التعادل أمام شباب المحمدية، في البطولة الوطنية،أكمل القراءة »
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