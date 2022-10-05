الرياضة
يوم أسود بجمعية سلا
الزبيدي يستقيل بعد سنة من الرئاسة والموت يغيب شكري قدم علي الزبيدي، رئيس جمعية سلا لكرة القدم، استقالته من منصبه، أول أمس (الاثنين)، بدعوى عدم قردته على مواجهة المشاكل الكثيرة، التي يمر بها النادي. وكشف الزبيدي في رسالة بعث بها إلى المكتب المديري للفريق، أن دوره قدأكمل القراءة »
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