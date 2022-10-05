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أســــــرة

بذور‭ ‬الشيا‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن

منذ 10 دقائق
بذور‭ ‬الشيا‭ ‬مفيدة‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬مشكل‭ ‬الهضم‭                 (‬خاص‭)‬
قال‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬بذور‭ ‬الشيا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تلقى‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬عند‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭.‬ ‭”‬أصبح‭ ‬لبذور‭ ‬الشيا‭ ‬صيت‭ ‬عالمي،‭ ‬كما‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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