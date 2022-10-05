أســــــرة
بذور الشيا للتخلص من الوزن
قال الدكتور لطفي الزغاري، اختصاصي في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح”، إن بذور الشيا من بين المواد الغذائية التي باتت تلقى إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة، مضيفا أنها من الأطعمة التي عند إدراجها ضمن النظام الغذائي تساعد على التخلص من الوزن الزائد. ”أصبح لبذور الشيا صيت عالمي، كماأكمل القراءة »
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