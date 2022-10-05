حوادث
كاميرا تسقط مغتصب تلميذة
جانح استغل صغر سنها لاختطافها واقتيادها إلى منطقة خلاء قبل الاعتداء عليها أسقطت كاميرات المراقبة، أخيرا، جانحا متورطا في قضية تتعلق باختطاف واغتصاب تلميذة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، بجمعة أولاد عبو بإقليم برشيد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه اعترض طريق الضحية التي تتابع دراستها بالمستوىأكمل القراءة »
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