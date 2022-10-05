الرياضة
بوزيدي ينجو من إصابة بالغة
نجا أيوب بوزيدي مدافع يوسفية برشيد، من إصابة بالغة في مشط القدم خلال المباراة التي جمعت فريقه بشباب بنكرير، الجمعة الماضي، لحساب الدورة الرابعة من بطولة القسم الثاني. ويعد بوزيدي من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب محمد الكيسر، منذ مباراة وداد فاس، إذ حافظ على نظافة شباكأكمل القراءة »
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