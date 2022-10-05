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وطنية

المغرب‭ ‬يشيخ‭ ‬بسرعة

منذ دقيقة واحدة
عدد‭ ‬المسنين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬والعدد‭ ‬سيرتفع‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬2050 أفاد‭ ‬بحث‭ ‬أجرته‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬لمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمسنين‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬فاتح‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المسنين‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬بمتوسط‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬سنوية‭ ‬2‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ما‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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