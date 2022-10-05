وطنية
المغرب يشيخ بسرعة
عدد المسنين يصل إلى 4.5 ملايين والعدد سيرتفع إلى 10 ملايين في أفق 2050 أفاد بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، لمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، أن عدد المسنين ارتفع إلى 4.5 ملايين نسمة، بمتوسط نسبة نمو سنوية 2.8 في المائة، ماأكمل القراءة »
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