الرياضة
السريع يقترب من العودة لملعبه
استؤنفت الأشغال من جديد بالملعب البلدي بوادي زم، بعدما توقفت منذ بداية الموسم الماضي. وتشمل الأشغال إتمام مستودعات ملابس اللاعبين والحكام، ووضع آخر اللمسات على المدرجات، وإحداث الممرات والأبواب وتجهيز الفضاء الداخلي والخارجي. ويعول سريع وادي زم على إنهاء الأشغال في أسرع وقت ممكن، التي تستمر لمدةأكمل القراءة »
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