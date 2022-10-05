الرياضة
87 دراجا في سباق الجبل بأزمور
نظمت جمعية نادي أزمور للدراجات، نهاية الأسبوع الماضي، النسخة الأولى للجائزة الكبرى من السباق الوطني للدراجات الجبلية، بمشاركة 87 دراجا من مختلف المدن. وعرفت هذه النسخة المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية للدراجات، وعصبة جهة البيضاء سطات لسباق الدراجات، وبمساهمة الجماعة الترابية سيدي علي بن حمدوش، مشاركة عددأكمل القراءة »
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