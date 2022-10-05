وطنية
فوضى الجبايات تستنفر الخزينة العامة
مصالحها بالعمالات والأقاليم تتولى مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لم تجد الخزينة العامة للملكة بدا من إسناد مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، للتخفيف من ثقل مهام الجبايات المحلية على عدد من الجماعات، خاصةأكمل القراءة »
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