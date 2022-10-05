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وطنية

فوضى‭ ‬الجبايات‭ ‬تستنفر‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة

منذ 12 ثانية
جماعات‭ ‬تسارع‭ ‬الزمن‭ ‬لإحصاء‭ ‬الملزمين‭ ‬بالجبايات‭           (‬أرشيف‭)‬
مصالحها‭ ‬بالعمالات‭ ‬والأقاليم‭ ‬تتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدبير‭ ‬رسم‭ ‬السكن‭ ‬ورسم‭ ‬الخدمات‭ ‬الجماعية لم‭ ‬تجد‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة‭ ‬للملكة‭ ‬بدا‭ ‬من‭ ‬إسناد‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدبير‭ ‬رسم‭ ‬السكن‭ ‬ورسم‭ ‬الخدمات‭ ‬الجماعية‭ ‬لبعض‭ ‬خزينات‭ ‬العمالات‭ ‬والخزينات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬مهام‭ ‬الجبايات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجماعات،‭ ‬خاصة‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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