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وطنية

لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬لطي‭ ‬ملف‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين

منذ 15 ثانية
رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يلتزم‭ ‬بتفعيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬ترؤس‭ ‬مراسيم‭ ‬توقيعه خلص‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬ووفد‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬المنعقد‭ ‬زوال‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬القاضي‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وظيفية‭ ‬برئاسة‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية‭ ‬ووزير‭ ‬التعليم‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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