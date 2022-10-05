وطنية
لجنة مشتركة لطي ملف الأساتذة الباحثين
رئيس الحكومة يلتزم بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترؤس مراسيم توقيعه خلص الاجتماع الذي جمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووفد النقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد زوال أول أمس (الاثنين)، إلى الاتفاق على مقترح رئيس الحكومة القاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التعليمأكمل القراءة »
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