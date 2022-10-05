الرياضة
استقالة جماعية لسلة الحسيمة
أعلن نبيل أوراش، رئيس المكتب المسير لشباب الريف الحسيمي لكرة السلة، عن استقالته من تسيير شؤون الفريق، عقب الجمع العام العادي الذي عقده الفريق أول أمس (الاثنين) بالقاعة المغطاة 3 مارس بالحسيمة. وبرر أوراش قراره بالمشاكل المالية التي يعانيها الفريق والتي تحول دون التغلب على الإكراهات التيأكمل القراءة »
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