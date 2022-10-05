الرياضة
شوبير: المغرب مستعد لتنظيم “الكان”
أشاد أحمد شوبير، حارس المنتخب المصري سابقا، والإعلامي الحالي بقناة “أون تايم سبورتس” المصرية، بالبنيات التحتية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، مشيرا إلى أنها تمتلك كل الشروط التي تسمح لها بتنظيم كأس أمم إفريقيا، بعد سحبها من غينيا. وقال شوبير” هناك العديد من الدول التي بدأت بالتقدمأكمل القراءة »
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