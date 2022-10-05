أســــــرة
”إيتيكيت” الاختلاف في الرأي
يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أهمية اتباع عدة قواعد لتفادي قطع العلاقات بين الأشخاص بسبب الاختلاف الحاد في الرأي، أثناء مناقشة أي موضوع، والذي يؤدي إلى حدوث ملاسنات وخصام في بعض الأحيان. ويقول المختصون في “الإيتيكيت” إنه مهما كان موضوع النقاش، من الضروري اتذكر أن الاختلاف في الرأيأكمل القراءة »
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