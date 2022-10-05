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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي

منذ دقيقتين
تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬بهدوء‭ (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬عدة‭ ‬قواعد‭ ‬لتفادي‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬الاختلاف‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الرأي،‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬أي‭ ‬موضوع،‭ ‬والذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬ملاسنات‭ ‬وخصام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬ ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬إنه‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬النقاش،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬اتذكر‭ ‬أن‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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