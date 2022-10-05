أســــــرة
القهوة تجنب أمراض القلب
أكدت دراسة علمية صدرت، أخيرا، أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر. ووجدت الدراسة التي نشرتها المجلة الأوربية لأمراض القلب، انخفاضا كبيرا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفق تقرير نشرته شبكة “سي إن إن”. وقالأكمل القراءة »
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