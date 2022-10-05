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أســــــرة

القهوة‭ ‬تجنب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب

منذ 12 دقيقة
دراسة‭ ‬سجلت‭ ‬انخفاضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭  (‬خاص‭)‬
أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬صدرت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أكواب‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يوميا،‭ ‬قد‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والموت‭ ‬المبكر‭.‬ ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬المجلة‭ ‬الأوربية‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬انخفاضا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬شبكة‭ “‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭”.‬ وقال‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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