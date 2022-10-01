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الصباح الفني

قالوا

منذ 54 ثانية
قلوشي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬مصطفى‭ ‬قلوشي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نحتاج‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأحلام،‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الصبر،‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الحب،‭ ‬كي‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الشعر‭ ‬والحياة‭”.‬ الصقلي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬وتأخذنا‭ ‬الموسيقى‭ ‬لتسافر‭ ‬بنا‭ ‬إلى‭ ‬راحة‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬أبدية‭”.‬ الساهلي كتبت‭أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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