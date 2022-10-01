الصباح الفني
قالوا
قلوشي كتب الشاعر مصطفى قلوشي تدوينة جاء فيها “نحتاج كثيرا من الأحلام، قليلا من الصبر، كثيرا من الحب، كي نستمر على قيد الشعر والحياة”. الصقلي كتبت الفنانة كريمة الصقلي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “وتأخذنا الموسيقى لتسافر بنا إلى راحة النفس في لحظة أبدية”. الساهلي كتبتأكمل القراءة »
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