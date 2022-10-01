الرياضة
تعاطف كبير مع رحيمي
نال الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، والرجاء الرياضي سابقا، تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لم يشركه الناخب الوطني وليد الركراكي، خلال المواجهتين الإعداديتين، أمام الشيلي وباراغواي. واعتبرت جماهير المنتخب أن رحيمي يستحق فرصة، وأن المستوى الذي يقدمه رفقة العين، يشفع له بأن يكونأكمل القراءة »
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