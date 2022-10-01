الرياضة
بدر هاري يعود للحلبة
يعود البطل المغربي في “الكيك بوكسينغ” بدر هاري، إلى حلبة “الغلوري”، بمواجهة قوية مع الهولندي أليستير أوفيريم، في 8 أكتوبر الجاري. وأعلنت منظمة “الغلوري” عن النزال، الذي سيعرف عودة هاري، الذي يبحث عن فوز جديد، يعيد به هيبته، بعد سلسلة من الخسائر جراء الإصابات وسوء الحظ. وتراجعأكمل القراءة »
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