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الرياضة

بدر هاري يعود للحلبة

منذ 23 ثانية
يعود البطل المغربي في “الكيك بوكسينغ” بدر هاري، إلى حلبة “الغلوري”، بمواجهة قوية مع الهولندي أليستير أوفيريم، في 8 أكتوبر الجاري. وأعلنت منظمة “الغلوري” عن النزال، الذي سيعرف عودة هاري، الذي يبحث عن فوز جديد، يعيد به هيبته، بعد سلسلة من الخسائر جراء الإصابات وسوء الحظ. وتراجعأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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