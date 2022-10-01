الرياضة
فيرستابن يحتكر “الفورمولا 1”
بات السائق الهولندي ماكس فيرستابن، على أعتاب لقب عالمي ثان في سباقات “الفورمولا 1″، على التوالي، قبل دخوله لسباق سنغافورة، المقرر نهاية الأسبوع الجاري. ويجب على السائق الهولندي، الفوز بالسباق، علما أنه لم يسبق له التتويج على حلبة سنغافورة الصعبة، كما سينتظر تعثر أقرب منافسيه، رغم أنهأكمل القراءة »
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