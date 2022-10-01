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أرشيف المغرب يتسلم وثائق من فرنسا
تضمنت تقارير لعلماء الآثار وفترة الحماية أعلنت مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط تسلمها وثائق جديدة من قبل مركز الأرشيف الدبلوماسي لفرنسا، وذلك في إطار اتفاقية تهم تقاسم الأرشيف باعتباره تراثا مشتركا. وأوضحت مؤسسة أرشيف المغرب أنه في إطار الاتفاقية ذاتها سيقوم مركز الأرشيف الدبلوماسي لفرنسا بتسليم مجموعة مهمةأكمل القراءة »
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