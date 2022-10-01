الرياضة
كواليس الفرق
شباب المحمدية أعلن هشام أيت منة، الرئيس المدير العام لشركة شباب المحمدية، أنه سيستقيل من منصبه. وأبلغ أيت منة المنخرطين في الجمع العام المنعقد أول أمس (الخميس)، أنه سيقدم استقالته من الشركة الأسبوع المقبل، رافضا مقترحهم بالبقاء في منصبه، كما أبلغهم أن محمد لحلو، المدير العام للشركة،أكمل القراءة »
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