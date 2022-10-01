الصباح الفني
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بطاقات تعريف لتناول طعام زفاف فوجئت أسرة هندية بدخول حشد ضخم إلى مقر حفل زفاف أحد أبنائها، وهو ما اضطرها إلى إجبار الضيوف على إخراج بطاقات التعريف لتناول الطعام. وطلبت الأسرة من الحاضرين إبراز بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم عند مدخل حفل الزفاف. وكان يسمح بالدخولأكمل القراءة »
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