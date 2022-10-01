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الصباح الفني

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منذ 46 ثانية
بطاقات‭ ‬تعريف‭ ‬لتناول‭ ‬طعام‭ ‬زفاف فوجئت‭ ‬أسرة‭ ‬هندية‭ ‬بدخول‭ ‬حشد‭ ‬ضخم‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬أحد‭ ‬أبنائها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اضطرها‭ ‬إلى‭ ‬إجبار‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬بطاقات‭ ‬التعريف‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭. ‬وطلبت‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬الحاضرين‭ ‬إبراز‭ ‬بطاقات‭ ‬الهوية‭ ‬الشخصية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭. ‬ وكان‭ ‬يسمح‭ ‬بالدخول‭أكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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