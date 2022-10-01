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الرياضة

النصيري يدخل تاريخ المحمدية

منذ دقيقة واحدة
الزياتي: أيت منة «دار لينا العز» ولا أتشبث بالمقعد بل بالفريق دخل أسامة النصيري تاريخ شباب المحمدية، وبات أصغر رئيس في تاريخ الفريق، في الجمع العام غير العادي أول أمس (الخميس). وانتخب النصيري (41 سنة) بإجماع المنخرطين، بعدما كان الوحيد الذي قدم لائحته، ليخلف مصطفى الزياتي المستقيل.أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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