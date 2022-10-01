ربورتاج
أزمور… احتجاجات تدق ناقوس الخطر
المهدي يسيف غضب على تسيير المجلس البلدي وتعثر المشاريع والسلطات تدخل على الخط تحركت أزمور خلال شتنبر الماضي مرتين، وبرزت في واجهة الأحداث الوطنية، بل والدولية بفيديو بفبركة جزائرية، أعطى لاحتجاج الأزموريين بعدا آخر، في محاولة لنقل وقفتهم الاحتجاجية على أداء المجلس البلدي وتعثر مجموعة من المشاريع،أكمل القراءة »
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