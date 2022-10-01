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ربورتاج

أزمور‭… ‬احتجاجات‭ ‬تدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر

منذ 27 ثانية
احتجاجات‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬التسيير‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتوقفة‭              (‬خاص‭)‬
المهدي يسيف غضب‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وتعثر‭ ‬المشاريع‭ ‬والسلطات‭ ‬تدخل‭ ‬على‭ ‬الخط تحركت‭ ‬أزمور‭ ‬خلال‭ ‬شتنبر‭ ‬الماضي‭ ‬مرتين،‭ ‬وبرزت‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬الوطنية،‭ ‬بل‭ ‬والدولية‭ ‬بفيديو‭ ‬بفبركة‭ ‬جزائرية،‭ ‬أعطى‭ ‬لاحتجاج‭ ‬الأزموريين‭ ‬بعدا‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لنقل‭ ‬وقفتهم‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وتعثر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع،‭أكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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