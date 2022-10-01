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الصباح الفني

رأفت‭ ‬وكاروتشي‭ ‬يفتتحان‭ “‬سمفونيات‭” ‬البيضاء

منذ 46 ثانية
رأفت‭ ‬خلال‭ ‬السهرة‭    (‬فدوى‭ ‬الناصر‭)‬
أطلت‭ ‬الديفا‭ ‬لطيفة‭ ‬رأفت،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬على‭ ‬جمهور‭ ‬مهرجان‭ “‬سمفونيات‭” ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬حلبة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬بأنفا‭ ‬بالبيضاء‭.‬ وغنت‭ ‬رأفت‭ ‬رفقة‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬المايسترو‭ ‬طوم‭ ‬كوهين،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬روائعها‭ ‬التي‭ ‬استهلتها‭ ‬بأغنية‭ “‬مغيارة‭” ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الراحل‭ ‬فتح‭ ‬الله‭أكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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