الصباح الفني
رأفت وكاروتشي يفتتحان “سمفونيات” البيضاء
أطلت الديفا لطيفة رأفت، مساء أول أمس (الخميس)، على جمهور مهرجان “سمفونيات” في افتتاح دورته الثانية التي احتضنها ملعب حلبة سباق الخيل بأنفا بالبيضاء. وغنت رأفت رفقة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو طوم كوهين، مجموعة من روائعها التي استهلتها بأغنية “مغيارة” وهي من كلمات الراحل فتح اللهأكمل القراءة »
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