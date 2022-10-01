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ديانا بـ”دار الأوبرا” تقدم النجمة اللبنانية ديانا حداد حفلا غنائيا في “دار الأوبرا” في مصر خلال الفترة المقبلة، وتكشف عنه قريبا، حيث وضعت لائحة طويلة بالأغاني التي تنوى تقديمها، وستطلب من جمهورها الاختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن. وتستعد ديانا لطرح أغنيةأكمل القراءة »
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