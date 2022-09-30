مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– الرباط المدينة : 24 ملمتر – القنيطرة : 8 مليمترات – الرباط- سلا : 6 مليمترات – شفشاون : 5 مليمترات

– المحمدية ومكناس وسيدي سليمان وتيط مليل : 4 مليمترات – العرائش والنواصر والجديدة : 3 مليمترات – الحسيمة وبنسليمان : ملمتران – الناظور والدار البيضاء : ملمتر واحد – سطات وآسفي وبن جرير وتازة : أقل من مليمتر .